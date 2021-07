Mainz

139 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben am Donnerstag 139 neue Corona-Infektionen registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank auf 29,0, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte. Vor einer Woche lag der Wert noch bei 36 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Seit Beginn der Pandemie sind 3745 Covid-19-Patienten in Rheinland-Pfalz gestorben, es kam kein neuer Todesfall hinzu. Aktuell gelten 5126 Menschen als infiziert.