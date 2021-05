Mainz

139 Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz registriert

In Rheinland-Pfalz sind binnen eines Tages 139 neue Coronavirus-Infektionen registriert worden. Das teilte das Landesuntersuchungsamt (LUA) am Sonntag (Stand 11.10 Uhr) mit. Danach sind aktuell 5987 Menschen mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert, das waren 319 weniger als am Samstag. Seit Beginn der Pandemie sind 3725 Menschen mit oder an Covid-19 gestorben, einer mehr als am Vortag.