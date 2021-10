Mainz

133,7 Millionen Euro Soforthilfe ausgezahlt

Das Land Rheinland-Pfalz hat nach der Flutkatastrophe rund 133,7 Millionen Euro Soforthilfe ausgezahlt. Davon seien 85 Millionen an die Kommunen gegangen, 25,2 Millionen an Privatleute und 13,5 Millionen an Unternehmen, sagte Innenministeriumssprecher Timo Haungs am Freitag in Mainz. Das Nachrichtenportal t-online hatte zuvor darüber berichtet.