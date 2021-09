Berlin/Saarbrücken

130 Neuinfektionen im Saarland: Inzidenz sinkt weiter

Im Saarland hat sich die Zahl der Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages um 130 erhöht. Die Sieben-Tage-Inzidenz – also die Zahl der Ansteckungen bezogen auf 100.000 Einwohner binnen einer Woche – ging am Sonntag auf 77,2 zurück, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts hervorgeht (Stand 03.14 Uhr). Am Vortag lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 81,8.