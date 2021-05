Mainz

13 Millionen Euro für Forschungen zur Tumorimmuntherapie

Mainzer Forscher erhalten für ihre weitere Suche nach kleinsten Wirkstoffen in der Tumortherapie 13 Millionen Euro von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Ziel des Sonderforschungsbereichs sei es, auch minimale Resterkrankungen, etwa noch unentdeckte, nicht diagnostizierte Metastasen, dauerhaft beseitigen zu können, teilte am Freitag die Mainzer Unimedizin mit. Sie ist zusammen mit anderen Bereichen der Johannes Gutenberg-Universität und dem Mainzer Max-Planck-Institut für Polymerforschung an dem Sonderforschungsbereich beteiligt.