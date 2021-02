Archivierter Artikel vom 01.01.2021, 13:50 Uhr

Frankenthal

13 Menschen bei Brand leicht verletzt

Bei einem Brand in der Silvesternacht in Frankenthal mit 13 Leichtverletzten hat die Polizei einen Zusammenhang mit einem Feuerwerkskörper nicht ausgeschlossen. Als Brandursache werde dies bei den Ermittlungen in Betracht gezogen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Nachgewiesen sei das vorerst noch nicht.