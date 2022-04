Kaiserslautern

3. Liga

1:3: Kaiserslautern kaum noch mit Chance auf Direktaufstieg

Der 1. FC Kaiserslautern hat den erhofften direkten Aufstieg in die 2. Bundesliga fast schon verspielt. Am 36. Spieltag der 3. Fußball-Liga unterlagen die Pfälzer am Samstag vor 48 416 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion Borussia Dortmund II mit 1:3 (0:1). Durch die zweite Niederlage in Serie fiel der FCK hinter Eintracht Braunschweig auf den dritten Tabellenplatz zurück. Die Pfälzer haben im Gegensatz zum Rivalen zudem nur noch eine Partie zu absolvieren.