129 Corona-Neuinfektionen im Saarland festgestellt

Im Saarland sind binnen eines Tages 129 weitere Infektionen mit dem Coronavirus festgestellt worden. Damit stieg die Gesamtzahl (Stand: Dienstag 16.00 Uhr) auf 30 919, wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Dienstag mitteilte. Die Sieben-Tage-Inzidenz mit der Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner lag bei 65,6 Prozent. Sie gilt als wichtiger Wert, um die Entwicklung der Pandemie zu beurteilen. Am Vortag war die Sieben-Tage-Inzidenz bei 66,8.