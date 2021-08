Mainz

127 neue Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz – Inzidenz bei 30,2

In Rheinland-Pfalz sind binnen eines Tages 127 neue Corona-Fälle bestätigt worden. Die Inzidenz – die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen – stieg auf 30,2 nach 28,1 am Vortag. Das teilte das Landesuntersuchungsamt in Koblenz am Sonntag mit (Stand 11.10 Uhr). Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie 159.755 Corona-Infektionen registriert. 3916 Menschen starben an oder mit dem Virus – diese Zahl blieb im Vergleich zum Vortag am Sonntag unverändert. In den Regionen wies die höchste Inzidenz Frankenthal mit 73,8 auf, den niedrigsten Wert Pirmasens mit 5,0.