Saarbrücken/Berlin

124 neue Corona-Fälle im Saarland: Inzidenz gesunken

Im Saarland sinkt die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner weiter. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am zweiten Weihnachtsfeiertag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bei 179,8 (Stand: 3.27 Uhr) nach 209,2 am Vortag und rund 223 am 24. Dezember.