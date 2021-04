Bad Ems

1,2 Millionen Schweine in Rheinland-Pfalz geschlachtet

In Rheinland-Pfalz wurden im vergangenen Jahr rund 1,2 Millionen Schweine geschlachtet. Das waren nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Bad Ems von Freitag gut zwei Prozent weniger als im Vorjahr. Dazu kamen etwa 62 000 Rinder, neun Prozent weniger als im Jahr 2019. So lag auch die Schlachtmenge der Schweine und Rinder mit 137 000 Tonnen gut ein Prozent unter dem Vorjahresniveau. Die Schlachtungen machten insgesamt 2,3 Prozent der bundesweit 53,3 Millionen geschlachteten Schweine und 1,9 Prozent der 3,3 Millionen geschlachteten Rinder aus.