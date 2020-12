Archivierter Artikel vom 09.04.2020, 10:30 Uhr

Mainz

11,5 Millionen Euro an Zuschüssen in Corona-Krise ausgezahlt

Unternehmen in Rheinland-Pfalz haben bislang 11,5 Millionen Euro an Zuschüssen in der Corona-Krise erhalten. Seit Ende März seien rund 60 000 Anträge eingegangen, sagte am Donnerstag eine Sprecherin der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB). „Wir arbeiten mit Hochdruck, zum Teil auch am langen Osterwochenende.“ Die Zeitdauer für die Bearbeitung der Anträge sei unterschiedlich. Einige Anträge würden nicht vollständig eingereicht, so dass Nachfragen erforderlich seien.