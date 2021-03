Saarbrücken

110 neue Corona-Fälle im Saarland

Im Saarland sind binnen eines Tages 110 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Damit stieg die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie registrierten Infektionen auf 30 066, wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Samstag mitteilte (Stand: 16.00 Uhr). Die Zahl der mit dem Virus in Verbindung gebrachten Todesfälle lag weiterhin bei insgesamt 924. Als aktuell infiziert galten 1304 Menschen im Land. In Krankenhäusern lagen 111 Covid-19-Patienten, 32 davon auf Intensivstationen.