Mainz

110 000 Impfdosen pro Woche im April

Rheinland-Pfalz wird laut Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz im April garantiert 110 000 Impfstoffdosen pro Woche erhalten. Das teilte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Donnerstag mit. „Damit können wir gut planen und alle bereits vergebenen Impftermine gewährleisten.“ Der Impfstoff soll an die Impfzentren und die mobilen Impfteams verteilt werden. „Lieferungen darüber hinaus werden wie im Beschluss vorgesehen an die Arztpraxen im Land gehen“, sagte die Ministerin.