Saarbrücken

11 000 Anzeigen online bei Polizei im Saarland eingegangen

Seit dem Start der sogenannten Onlinewache sind bei der Polizei im Saarland insgesamt 11 000 Anzeigen über das Internetportal eingegangen. Das teilte das Innenministerium am Dienstag mit. Die virtuelle Anlaufstelle ist seit Anfang Dezember 2018 geschaltet. Bürger können seitdem bestimmte Straftaten auch von zu Hause oder unterwegs per Internet in der Onlinewache anzeigen – und müssen nicht mehr persönlich bei der Polizei erscheinen. Im Schnitt kommen nach Angaben des Innenministeriums pro Tag 30 bis 40 Anzeigen hinzu.