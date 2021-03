Saarbrücken

109 Corona-Neuinfektionen im Saarland: Inzidenz steigt

Innerhalb eines Tages sind im Saarland 109 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Die Zahl der Todesfälle, die mit dem Virus in Verbindung gebracht werden, lag weiterhin bei insgesamt 927, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag in Saarbrücken mitteilte. Die Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner, betrug dem Ministerium zufolge landesweit 64,6 nach 62,5 am Vortag.