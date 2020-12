Mainz

Mehr als 100 neue Corona-Fälle an einem Tag in Rheinland-Pfalz: Die Zahl neuer Infektionen erreichte am Mittwoch den höchsten Stand seit vier Monaten, wie das Gesundheitsministerium am Mittwoch in Mainz mitteilte. Die Gesundheitsämter registrierten 105 neue Fälle, insgesamt sind es nun 8369.