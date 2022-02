Saarbrücken

1032 neue Corona-Fälle im Saarland: Inzidenz bei 1534,8

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Saarland ist binnen eines Tages um 1032 gestiegen. Ein weiterer Mensch starb im Zusammenhang mit dem Virus, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts vom Montag hervorgeht (Stand 3.19 Uhr). Die Inzidenz, also die Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, stieg auf 1534,8 nach 1522,0 am Vortag. Seit Beginn der Pandemie wurden im Bundesland 132.732 Corona-Fälle bekannt, 1353 Menschen starben an oder mit Sars-CoV-2.