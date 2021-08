102 Buz_k_k_k-2016-12-23 11:29:18.189_k_k_k_k_k_k-2021-08-06 16:45:27.552

Aufmerksamer Zuhörer: Günter Kern (Mitte, SPD) ist vom ersten Tag an präsent, wie diese Szene aus Altenburg vom Freitag zeigt. Dort besuchte er mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) die Krisenregion. Verbandsbürgermeisterin Cornelia Weigand (vorn) und der Altenahrer Ortsbürgermeister Rüdiger Fuhrmann (links) schilderten die drängenden Probleme in dem völlig zerstörten Dorf an der Mittelahr.