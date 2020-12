Archivierter Artikel vom 17.06.2020, 20:20 Uhr

101-Jährige nimmt Abschied als Stadtratsmitglied

Kirchheimbolanden (dpa) – Mit Applaus und Blumen ist die 101 Jahre alte Lisel Heise als Deutschlands wohl ältestes Stadtratsmitglied verabschiedet worden. „Ich hoffe, dass viele Menschen – ob alt oder jung – sich von Ihnen haben inspirieren lassen“, sagte Stadtbürgermeister Marc Muchow (CDU) am Mittwochabend bei der Zeremonie in Kirchheimbolanden in der Pfalz. Heise zeigte sich gerührt. „Ich komme mir vor wie der Papst“, sagte die ehemalige Lehrerin.