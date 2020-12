Archivierter Artikel vom 30.05.2020, 08:50 Uhr

101-jährige Lisel Heise: Krise ist Chance für Humanismus

Kirchheimbolanden (dpa/lrs) – Lisel Heise aus dem pfälzischen Kirchheimbolanden, mit 101 Jahren wohl Deutschlands ältestes Stadtratsmitglied, sieht die Corona-Krise auch als Chance. „Es ist humanistisch gesehen vielleicht gar nicht so ungeschickt, wenn der Mensch einmal mit der Nase darauf gestoßen wird, was eigentlich wertvoll ist für ein schönes Dasein“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Viele Menschen würden erst in schwierigeren Zeiten erkennen, dass Luxus allein nicht glücklich mache. „Ganz im Gegenteil – der macht ja oft unzufrieden“, meinte die ehemalige Lehrerin.