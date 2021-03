Saarbrücken

101 neue Corona-Fälle im Saarland: 7-Tage-Inzidenz bei 69,2

Im Saarland ist die Zahl der registrierten Coronainfektionen am Mittwoch um 101 auf insgesamt 29 183 gestiegen. Wie das Sozialministerium weiter mitteilte, sind aktuell 1249 Menschen aktiv infiziert. Die Zahl derjenigen, die mit oder an dem Virus starben, erhöhte sich um fünf auf 893. Derzeit werden 140 Corona-Patienten in Krankenhäusern behandelt, 42 von ihnen intensivmedizinisch. Insgesamt 27 041 Menschen gelten als geheilt.