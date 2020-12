Archivierter Artikel vom 02.11.2020, 06:40 Uhr

Rund 1000 Menschen werden pro Quartal in der bundesweit einzigartigen Modellpraxis an der Mainzer Universitäts-Klinik behandelt. „Tendenz leicht steigend“, sagte Rainer Saurwein von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Zwei Drittel der Patienten, die in die sogenannte Allgemeinmedizinische Praxis am Campus (APC) kamen, hätten dort abschließend behandelt werden können. Die Notaufnahme sei somit entlastet worden. Knapp ein Drittel der Patienten wurde an Notaufnahmen der Unimedizin weitergeleitet.

Dieser Anteil zeige, dass die Schwere der Fälle in der APC deutlich höher als in einer hausärztlichen Praxis sei, sagte Saurwein. Daraus resultiere eine erheblich längere Behandlungsdauer. „Das Modellprojekt APC zeigt eindrucksvoll auf, wie effektiv eine ambulant vorgeschaltete Patientensteuerung auch Notaufnahmen von Krankenhäusern entlasten können“, betonte Saurwein.

Die APC soll die Notaufnahme der Uni-Klinik in Mainz entlasten und die Versorgung von Patienten zugleich verbessern. Etwa 40 Prozent der mehr als 16 000 Patienten, die 2018 in die Notaufnahme kamen, wären nach Einschätzung der Fachleute in der Obhut des Hausarztes gut aufgehoben gewesen.

In der von der KV betriebenen Praxis in den Räumen der Unimedizin werde mit Hilfe einer in der Schweiz bereits getesteten Software herausgefunden, wie dringend ein Patient behandelt werden muss und wo. Es werde aber niemand weggeschickt, ohne von einem der drei Ärzte gesehen worden zu sein.

Das im März 2019 gestartete Projekt ist auf vier Jahre angelegt und wird wissenschaftlich begleitet. Die Uni-Klinik hat in die Räume nach eigenen Angaben rund eine halbe Million Euro investiert. Die KV rechnet mit einem Defizit von etwa 400 000 Euro pro Jahr.