Saarbrücken

1. FC Saarbrücken will nach vorne schauen

Sportdirektor Jürgen Luginger hat die Fans des 1. FC Saarbrücken nach der viel kritisierten Derby-Niederlage in Kaiserslautern zur Besinnung gerufen. „Wir waren alle sehr enttäuscht, aber wir müssen das richtig einordnen. Wir sollten das große Ganze nicht vergessen: Dass wir eine tolle Saison spielen“, sagte der 53-Jährige am Dienstag. Luginger hatte sich extra in die Online-Pressekonferenz des Fußball-Drittligisten eingeschaltet und ein Statement abgegeben.