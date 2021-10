Saarbrücken

1. FC Saarbrücken will im Südwest-Derby gewinnen

Der 1. FC Saarbrücken macht sich vor dem Spiel am Samstag (14.00 Uhr/Magenta Sport und SWR) gegen SV Waldhof Mannheim auf eine große Herausforderung gefasst. Im Auswärtsspiel könne es für den FCS ein „unangenehmer Nachmittag werden“, erklärte Trainer Uwe Koschinat am Freitag. Allerdings: Die Saarbrücker sind auf fremden Platz in dieser Saison noch ungeschlagen (Zwei Siege/ vier Remis).