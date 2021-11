Saarbrücken

1. FC Saarbrücken will beim SC Verl zurück „in die Spur“

Nach zuletzt enttäuschenden Spielen will der 1. FC Saarbrücken gegen den SC Verl „wieder in die Spur kommen“. Dies sagte Trainer Uwe Koschinat vor der Auswärtsbegegnung der Saarländer in der 3. Fußball-Liga am Freitag (19.00 Uhr) im Ausweichstadion in Lotte. Der 50-Jährige muss allerdings mit zahlreichen Ausfällen zurechtkommen.