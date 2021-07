Archivierter Artikel vom 02.06.2021, 17:10 Uhr

Saarbrücken

1. FC Saarbrücken startet am 21. Juni in die Drittligasaison

Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken wird am 21. Juni die Vorbereitung auf die Saison 2021/2022 starten. Dies teilte der Verein am Mittwoch mit. Für die ersten Tage sind Laktattests sowie Kraft- und Ausdauertraining für die Spieler geplant. Für den 30. Juni ist das erste Testspiel beim luxemburgischen Erstligisten CS Fola Esch vereinbart. Am ersten Juli-Wochenende ist Zweitligist SV Darmstadt 98 der nächste Gegner. Danach steht ein einwöchiger Aufenthalt im Breisgau mit einem Spiel beim Bundesligisten SC Freiburg auf dem Programm.