Saarbrücken

1. FC Saarbrücken peilt vierten Tabellenplatz an

Der 1. FC Saarbrücken peilt weiter mit aller Macht den vierten Tabellenplatz in der 3. Fußball-Liga an. Damit wäre der derzeitige Sechste automatisch für den DFB-Pokal qualifiziert, wo der Club 2020 als Außenseiter bis ins Halbfinale stürmte. „Wenn wir am Ende Fünfter oder Sechster werden, war es trotzdem eine fantastische Saison“, sagte Trainer Lukas Kwasniok vor der nächsten Herausforderung am Samstag (14.00 Uhr) beim SV Wehen Wiesbaden