Saarbrücken

1. FC Saarbrücken nach 2:1 bei 1860 München Tabellenführer

Der 1. FC Saarbrücken hat mit einem Spiel weniger als die anderen Spitzenteams die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga erobert. Der Aufsteiger setzte sich am Mittwochabend beim TSV 1860 München mit 2:1 (2:0) durch. Damit bleibt die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok, deren Spiel beim MSV Duisburg kürzlich abgesagt worden war, auch in der fünften Partie ungeschlagen.