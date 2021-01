1. FC Saarbrücken holt Stürmer Julian Günther-Schmidt

Der 1. FC Saarbrücken hat Stürmer Julian Günther-Schmidt von Fortuna Köln verpflichtet. Der 26-Jährige erhält einen Vertrag bis 2022, wie der Fußball-Drittligist am Dienstag mitteilte. Gleichzeitig löste der Aufsteiger den bis zum 30. Juni 2021 laufenden Kontrakt mit Mergim Fejzullahu auf. Der 26 Jahre albanische Mittelfeldspieler war 2019 von Eintracht Braunschweig gekommen, konnte sich aber nicht im Team von Trainer Lukas Kwasniok durchsetzen.

Fejzullahu ist einer von sechs Spielern, die den Verein verlassen sollen. „Mit Blickrichtung auf die Restrunde im neuen Jahr und einer optimaleren Vorbereitung auf die anstehenden Spiele hat die sportliche Leitung entschieden, dass der Kader auf 20 Feldspieler zuzüglich der Torhüter reduziert wird. Dies bedeutet, dass in den nächsten Wochen Mergim Fejzullahu, Jonas Singer, Rasim Bulic, Marius Köhl, Téo Herr und Christopher Schorch separat trainieren werden“, hatte der Club zuvor mitgeteilt. Der Tabellenvierte startet am Samstag (14.00 Uhr) mit der Partie beim SV Meppen in das neue Fußball-Jahr.