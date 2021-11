Saarbrücken

1. FC Saarbrücken hofft auf zweiten Sieg in Serie

Der 1. FC Saarbrücken will im Heimspiel der 3. Fußball-Liga gegen den FC Viktoria 1889 Berlin endlich Beständigkeit in seine Auftritte bekommen. Bislang haben die Saarländer in dieser Saison noch keine zwei Siege hintereinander gelandet. „Es wird Zeit, dass wir mal wieder ein Heimspiel gewinnen. Wir haben eigentlich eine gute Punkteausbeute, aber es fehlt unter dem Strich die Konstanz“, sagte Linksverteidiger Mario Müller vor der Partie des 17. Spieltags am Samstag (14.00 Uhr). „Ein Ziel muss es auch sein, mal wieder ohne Gegentor zu spielen.“