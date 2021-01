Saarbrücken

1. FC Saarbrücken hofft auf Ende der Negativserie

Ohne Marin Sverko und Sebastian Bösel fährt der 1. FC Saarbrücken zur Jahresauftakt-Partie beim SV Meppen. Der Abwehrspieler und der Mittelfeldakteur haben jeweils einen Muskelfaserriss erlitten, wie der Club bei der Pressekonferenz am Freitag bestätigte. Der Aufsteiger und Tabellenvierte will am Samstag (14.00 Uhr/Magentasport und SR) gegen das Team von Ex-Nationalspieler Torsten Frings seine Serie von sechs sieglosen Spielen in der 3. Fußball-Liga beenden.