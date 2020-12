Archivierter Artikel vom 01.10.2020, 17:30 Uhr

Saarbrücken

1. FC Saarbrücken heiß aufs nächste Heimspiel

Beflügelt vom 2:0 gegen Hansa Rostock und der Rückkehr in die Baustelle Ludwigsparkstadion will der 1. FC Saarbrücken die nächste Herausforderung in der 3. Liga angehen. „Mir hat unheimlich imponiert, wie griffig, wie gallig die Mannschaft war“, sagte Trainer Lukas Kwasniok vor dem Spiel des Aufsteigers am Sonntag (14.00 Uhr) gegen den Halleschen FC. „Es ist für uns wichtig, dass wir einerseits den Schwung mitnehmen, aber uns andererseitsbewusst sind, dass auch in diesem Spiel wieder Nuancen den Ausschlag geben.“