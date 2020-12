Archivierter Artikel vom 03.11.2020, 14:00 Uhr

Saarbrücken

1. FC Saarbrücken freut sich auf attraktive November-Gegner

Nach zwei Niederlagen hintereinander geht der 1. FC Saarbrücken mit einer „brutalen Vorfreude“ in den November. Dies sagte Trainer Lukas Kwasniok vor dem Nachholspiel in der 3. Fußball-Liga am Mittwoch (19.00 Uhr) beim MSV Duisburg. Torjäger Sebastian Jacob erwartet „geile Spiele, geile Gegner“, wie es der 27-Jährige bei der Pressekonferenz am Dienstag flott formulierte.