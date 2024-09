1. FC Saarbrücken feiert ersten Heimsieg

Anzeige

Saarbrücken (dpa/lrs) – Dank Kasim Rabihic hat der 1. FC Saarbrücken seinen ersten Heimsieg in dieser Saison geschafft. Der 31 Jahre alte Joker erzielte beim 1:0 (0:0) gegen den FC Viktoria Köln das Tor des Abends im Ludwigsparkstadion. Damit sind die Saarländer am siebten Spieltag der 3. Fußball-Liga an den Kölnern vorbeigezogen und in der Spitzengruppe.

Im vierten Anlauf holte die Mannschaft von Trainer Rüdiger Ziehl, die auswärts alle drei Partien gewonnen hatte, den ersten Dreier zu Hause. Zudem ist der Club nun seit vier Spielen ungeschlagen.

Saarbrücken musste auf die Langzeitverletzten Bjarne Thoelke und Manuel Zeitz verzichten und hatte in der ersten Halbzeit ebenso wenig Ideen in der Offensive wie der Gegner. Nach der Pause hatte Simon Stehle eine vielversprechende Chance, der Ball landete aber in den Armen von Viktoria-Keeper Dudu. Tim Civeja schoss noch knapp über das Tor, ehe er mit einem Eckball den Kopfballtreffer von Rabihic vorbereitete.