Frankfurt/Main

1. FC Saarbrücken erstmals deutscher Tischtennis-Meister

Der 1. FC Saarbrücken ist zum ersten Mal deutscher Mannschaftsmeister im Tischtennis. Das Team des deutschen Nationalspielers Patrick Franziska gewann am Sonntag in Frankfurt am Main das Playoff-Finale der Bundesliga mit 3:1 gegen den Titelverteidiger TTF Liebherr Ochsenhausen aus Baden-Württemberg. Wegen der Corona-Pandemie wurde dieses Endspiel genau wie die Halbfinals am Mittwoch und Donnerstag ohne Zuschauer ausgetragen.