Saarbrücken

1. FC Saarbrücken erreicht Playoff-Endspiel im Tischtennis

Der 1. FC Saarbrücken hat als erstes Team das Endspiel um die deutsche Tischtennis-Meisterschaft erreicht. Der Tabellenerste der Bundesliga-Hauptrunde gewann am Mittwoch im Playoff-Halbfinale in eigener Halle mit 3:0 gegen Werder Bremen. Der Endspiel-Gegner am Sonntag in Frankfurt am Main wird am Donnerstag im zweiten Halbfinale zwischen dem deutschen Rekordmeister Borussia Düsseldorf und dem Titelverteidiger TTF Ochsenhausen ermittelt.