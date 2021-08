Kaiserslautern

1. FC Kaiserslautern will schwarze Auswärtsserie beenden

Bestärkt durch den 3:0-Sieg gegen 1860 München will der 1. FC Kaiserslautern endlich seine schwarze Auswärtsserie in der 3. Fußball-Liga beenden. Im Gastspiel beim Halleschen FC streben die Pfälzer an diesem Dienstag (19.00 Uhr) den ersten Sieg in der Fremde seit Anfang Februar an. „Wir wollen Dinge weiter verbessern und versuchen jetzt in Halle den nächsten Sieg zu holen“, sagte FCK-Trainer