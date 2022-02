Kaiserslautern

1. FC Kaiserslautern will drei Punkte gegen Verl

Nach zwei Topspielen empfängt Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern am Samstag (14.00 Uhr) mit dem SC Verl einen Abstiegskandidaten im Fritz-Walter-Stadion. „Heimspiele gehen wir immer mit einer hohen Intensität an. Wir wissen, dass Verl auch Qualität mitbringt, aber wir wollen mit einem Sieg den Punkt aus Mannheim vergolden“, sagte Kaiserslauterns Trainer Marco Antwerpen am Freitag.