1. FC Kaiserslautern will Auswärtsschwäche beenden

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Eine schwere Aufgabe wartet auf den 1. FC Kaiserslautern am siebten Spieltag der 3. Fußball-Liga. Die im fremden Stadion noch punkt- und torlosen Pfälzer treten am Samstag (18.00 Uhr) als Außenseiter beim Tabellenzweiten 1. FC Magdeburg an. „Dass wir auswärts reichlich Verbesserungspotenzial haben, das wissen wir. Magdeburg ist so etwas wie die Mannschaft der Stunde, sie haben das Momentum derzeit auf ihrer Seite. Wir wollen versuchen, dort den Turnaround zu schaffen“, sagte FCK-Cheftrainer Marco Antwerpen am Donnerstag.