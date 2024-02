1. FC Kaiserslautern trauert um Andreas Brehme

ARCHIV – Der frühere deutsche Nationalspieler Andreas Brehme. Foto: Tobias Hase/dpa

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern trauert um seinen ehemaligen Spieler und Funktionär Andreas Brehme. Der Weltmeister von 1990 verstarb in der Nacht zum Dienstag im Alter von nur 63 Jahren unerwartet an einem Herzstillstand. Bei den Roten Teufeln habe Brehme tiefe Spuren hinterlassen, schrieben die Pfälzer auf ihre Homepage. «Wir erinnern uns an eine herausragende Persönlichkeit», hieß es weiter. Der Siegtorschütze des WM-Endspiels 1990 hinterlasse nicht nur beim FCK eine große Lücke.

«In tiefer Trauer gedenken wir einer echten Fußball-Legende. Unsere Gedanken sind bei seinen Angehörigen und Freunden. Ruhe in Frieden, Andreas Brehme! Wir werden Dir ein ehrendes Andenken bewahren», schrieb der Verein auf X (ehemals Twitter).

Zehn Jahre lang trug der beidfüßig starke Defensivmann das Trikot der Roten Teufel. Der gebürtige Hamburger schloss sich nach einem Jahr beim 1. FC Saarbrücken 1981 dem FCK an und wurde dort Nationalspieler. 1986 zog er weiter zum FC Bayern München, später zu Inter Mailand und Real Saragossa. 1993 kehrte Brehme an den Betzenberg zurück. Nach dem Ende seiner Karriere übernahm er von Oktober 2000 bis August 2002 die Mannschaft als Teammanager.

Seine größten Erfolge mit dem FCK waren der Gewinn des DFB-Pokals 1996 sowie die Meisterschaft als Aufsteiger 1998. Auch seinen wohl größten sportlichen Tiefschlag – den Bundesliga-Abstieg nach dem Ende der Saison 1995/96 – erlebte er im Trikot der Pfälzer.

Unvergessen, wie er an jenem Tag nach dem Spiel gegen Bayer Leverkusen in den Armen seines Freundes Rudi Völler bitterlich weinte. Seinen Plan, die Karriere an diesem Tag zu beenden, verwarf er und führte sein Team im kommenden Jahr als Kapitän zum direkten Wiederaufstieg. Was folgte, war 1998 mit dem Titelgewinn ein Stück Fußball-Geschichte.

«Ich kann es gar nicht glauben. Die Nachricht von Andreas' plötzlichem Tod macht mich unendlich traurig. Andy war unser WM-Held, aber für mich noch viel mehr – er war mein enger Freund und Begleiter bis zum heutigen Tag. Seine wunderbare Lebensfreude wird mir fehlen», sagte Völler auf der DFB-Homepage.

Der größte Erfolg von Brehme als Spieler war der Gewinn der Weltmeisterschaft 1990, als er im Finale mit seinem Strafstoß zum 1:0-Sieg gegen Argentinien zur Legende wurde. Daran wird sich Fußball-Deutschland noch lange erinnern.

FCK-Mitteilung

DFB-Mitteilung

X (FCK)