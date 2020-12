Archivierter Artikel vom 26.06.2020, 15:00 Uhr

1. FC Kaiserslautern: Torwart Grill zum letzten Mal dabei

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Den Klassenerhalt hat der 1. FC Kaiserslautern gesichert, bei den letzten drei Saisonspielen will Trainer Boris Schommers dennoch genau hinschauen. „Die Mannschaft lässt nicht nach, das gefällt mir. Wir haben nun die Möglichkeit einigen Spielern zusätzliche Einsatzzeit zu geben. So wie es bei Mohamed Morabet in Rostock der Fall war“, sagte der 41-Jährige am Donnerstag mit Blick auf die Kaderplanung des Fußball-Drittligisten für die nächste Spielzeit.