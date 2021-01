Kaiserslautern

1. FC Kaiserslautern: Mitgliederversammlung am 26. Februar

Der 1. FC Kaiserslautern holt am 26. Februar seine aufgrund der Corona-Pandemie verschobene Jahreshauptversammlung von 2020 nach. Aufgrund der aktuell geltenden Verordnungen wird die Veranstaltung ausschließlich virtuell abgehalten, wie der Fußball-Drittligist am Dienstag mitteilte. Im September hatten die Gremien des FCK beschlossen, die Jahreshauptversammlung in das erste Quartal 2021 zu verlegen.