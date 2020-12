Archivierter Artikel vom 10.08.2020, 17:00 Uhr

Kaiserslautern

1. FC Kaiserslautern holt Hloušek aus Pilsen

Der 1. FC Kaiserslautern holt Adam Hloušek an den Betzenberg zurück. Der 31 Jahre alte Ex-Nationalspieler aus Tschechien, der bereits in der Rückrunde der Saison 2010/11 für die Roten Teufel auflief, wird vom Fußball-Drittligisten für die kommende Saison vom tschechischen Vizemeister Viktoria Pilsen ausgeliehen. Dies teilten die Pfälzer am Montag mit.