Kaiserslautern

1. FC Kaiserslautern hofft auf Pokal-Coup

In der ersten Runde des DFB-Pokals will der 1. FC Kaiserslautern gegen den klassenhöheren SSV Jahn Regensburg auch ohne seine Fans eine Überraschung schaffen. Zuschauer sind für das Spiel am Sonntag (15.30 Uhr) noch keine zugelassen. „Wir freuen uns, dass es wieder losgeht. Wir sind ohne große Verletzungen durch die Vorbereitung gekommen. Ich glaube, dass wir gegen Ende nochmal einen Schritt nach vorne gemacht haben“, sagte FCK-Coach Boris Schommers am Freitag vor der Begegnung mit dem Fußball-Zweitligisten.