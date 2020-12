Archivierter Artikel vom 15.09.2020, 15:30 Uhr

Kaiserslautern

1. FC Kaiserslautern darf vor knapp 5000 Zuschauern spielen

Der 1. FC Kaiserslautern darf in der 3. Liga vor knapp 5000 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion spielen. Dies gab die Stadt am Dienstag bekannt. Der FCK habe ein „plausibles und praktikables Hygienekonzept“ präsentiert. Der Traditionsclub startet am Freitag (17.45 Uhr/ARD und Magenta Sport) gegen Dynamo Dresden in die neue Saison.