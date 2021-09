1. FC Kaiserslautern: Bis zu 25.000 Zuschauer erlaubt

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Durch die in Rheinland-Pfalz in Kraft getretene 26. Corona-Bekämpfungsverordnung darf Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern seine Heimspiele künftig vor bis zu 25.000 Zuschauern austragen. Zudem gibt es weitere zahlreiche Lockerungen für die Fans beim Besuch des Fritz-Walter-Stadions. Das gab der FCK am Mittwoch bekannt. Die Regelungen gelten ab dem nächsten Heimspiel am 25. September gegen den VfL Osnabrück. Bisher waren bis zu 20.000 Besucher zugelassen.