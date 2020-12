1. FC Kaiserslautern bestreitet Trainingslager in Herxheim

Archivierter Artikel vom 03.08.2020, 14:10 Uhr

Der 1. FC Kaiserslautern bestreitet sein Trainingslager vom 24. August bis 1. September im südpfälzischen Herxheim-Hayna. Das teilte der Fußball-Drittligist am Montag mit. Trainingsauftakt der Mannschaft von Trainer Boris Schommers ist nach vierwöchiger Sommerpause an diesem Mittwoch – wegen der Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ohne Zuschauer.

Die Generalprobe vor dem Saisonstart findet am 4. September beim französischen Erstligisten FC Metz statt. Im Rahmen des Trainingslagers steht unter anderem ein Testspiel beim Liga-Konkurrenten SV Wehen Wiesbaden (1. September) an.

Die Roten Teufel müssen in der Vorbereitung noch die verbleibenden Spiele im Verbandspokal absolvieren, um sich für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals 2020/21 zu qualifizieren. Am 15. August geht es gegen den SV Morlautern um den Einzug ins Finale, in dem eine Woche später der SV Alemannia Waldalgesheim Gegner wäre.