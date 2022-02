Kaiserslautern

1. FC Kaiserslautern bei 1860 weiter ohne Stürmer Boyd

Der 1. FC Kaiserslautern kann mit einem Sieg im Nachholspiel des 23. Spieltages beim TSV 1860 München (Dienstag, 19.00 Uhr) einen weiteren Schritt in Richtung Aufstieg machen. Gewinnen die seit 13 Spielen ungeschlagenen Roten Teufel auch im Stadion an der Grünwalder Straße, beträgt ihr Vorsprung auf Platz vier in der 3. Fußball-Liga schon sieben Punkte.