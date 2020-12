Archivierter Artikel vom 03.08.2020, 18:50 Uhr

Kaiserslautern

1. FC Kaiserslautern: Aufsichtsratsboss Wilhelm tritt zurück

Jörg E. Wilhelm ist als Aufsichtsratsvorsitzende der 1. FC Kaiserslautern GmbH & Co. KGaA mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Dies bestätigte der Funktionär am Montag dem SWR. Zwischen Wilhelm und dem krisengebeutelten Fußball-Drittligisten hat es seit Wochen heftige Streitigkeiten gegeben. Dabei ging es auch um das Vorgehen des Traditionsvereins, der ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung anstrebt, in der Investorenfrage.